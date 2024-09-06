Франция Период: 1775-1940 1775-1940
1/2 луидора 1784 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,08 гр
- Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр
- Тираж UNC 766
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал 1/2 луидора
- Год 1784
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1/2 луидора 1784 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 99126 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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