Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1776 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,423
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Spink UK за 615 GBP. Торги состоялись 5 октября 2004.
Сохранность
- Все фирмы
- Spink (1)
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