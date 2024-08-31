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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1776 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 A Париж
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 AA Мец
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 B Руан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 D Лион
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 I Лимож
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 K Бордо
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 L Байонна
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 M Тулуза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 N Монпелье
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 Q Перпиньян
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 T Нант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 W Лилль
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1776 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Луидор 1776 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1776 A Париж
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Луидор 1776 H Ля-Рошель
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Луидор 1776 L Байонна
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Луидор 1776 N Монпелье
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1776 R Орлеан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1776 По. Корова
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 луидора 1776 L Байонна
Средняя цена 9600 $
Продажи
0 1
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