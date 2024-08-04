Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1776 года &. Экс-ан-Прованс (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Экс-ан-Прованс

Аверс монеты - Двойной луидор 1776 года & Экс-ан-Прованс - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1776 года & Экс-ан-Прованс - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 29,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Экс-ан-Прованс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком &. Экс-ан-Прованс. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 29416 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4994 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
Франция Двойной луидор 1776 & на аукционе Heritage - January 5, 2015
Франция Двойной луидор 1776 & на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
4994 $
Цена в валюте аукциона 4994 USD
Франция Двойной луидор 1776 & на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Франция Двойной луидор 1776 & на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Франция Двойной луидор 1776 & на аукционе Heritage - January 6, 2014
Франция Двойной луидор 1776 & на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3055 $
Цена в валюте аукциона 3055 USD

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1776 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск