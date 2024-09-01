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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1776 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Двойной луидор 1776 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1776 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 79,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2100 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (1)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • UBS (1)
Франция Двойной луидор 1776 D на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1799 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Франция Двойной луидор 1776 D на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
2007 $
Цена в валюте аукциона 1841 EUR
Франция Двойной луидор 1776 D на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 D на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 D на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 D на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 D на аукционе ALDE & OGN / Guillard - May 23, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 23 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 D на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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