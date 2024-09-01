Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1776 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 79,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2100 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 23 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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