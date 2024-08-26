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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1776 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Луидор 1776 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1776 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Münzen und Medaillen AG Basel

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,443

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1776 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Münzen und Medaillen AG Basel за 3800 CHF. Торги состоялись 3 октября 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • M&M Basel (1)
  • NumisCorner (1)
Франция Луидор 1776 H на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Франция Луидор 1776 H на аукционе M&M Basel - October 3, 2004
Продавец M&M Basel
Дата 3 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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