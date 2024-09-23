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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

1/2 луидора 1776 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Байонна

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр
  • Тираж UNC 683

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал 1/2 луидора
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1/2 луидора 1776 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
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Франция 1/2 луидора 1776 L на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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