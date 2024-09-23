Франция Период: 1775-1940 1775-1940
1/2 луидора 1776 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Байонна
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,08 гр
- Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр
- Тираж UNC 683
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал 1/2 луидора
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1/2 луидора 1776 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2023.
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