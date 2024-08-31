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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1776 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Двойной луидор 1776 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1776 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 35,046

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 5375 EUR. Торги состоялись 19 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (5)
  • VINCHON (3)
Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
1732 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
5871 $
Цена в валюте аукциона 5375 EUR
Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Chaponnière - November 20, 2019
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Heritage - January 18, 2017
Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе iNumis - October 14, 2014
Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 21, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 21 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе iNumis - December 8, 2011
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе iNumis - May 26, 2011
Продавец iNumis
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Heritage - May 31, 2009
Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 I на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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