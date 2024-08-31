Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1776 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 35,046
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 5375 EUR. Торги состоялись 19 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
5871 $
Цена в валюте аукциона 5375 EUR
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 21 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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