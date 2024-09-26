Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1776 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 73,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 34594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7500 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Auction World (1)
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- SINCONA (2)
- V. GADOURY (3)
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2556 $
Цена в валюте аукциона 342000 JPY
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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