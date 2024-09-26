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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1776 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1776 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1776 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 73,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 34594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7500 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Auction World (1)
  • cgb.fr (1)
  • Heritage (2)
  • iNumis (2)
  • SINCONA (2)
  • V. GADOURY (3)
Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2556 $
Цена в валюте аукциона 342000 JPY
Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе Heritage - August 3, 2017
Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 K на аукционе iNumis - December 8, 2011
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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