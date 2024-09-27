Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1776 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 133,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1776 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2800 EUR. Торги состоялись 21 октября 2013.
Сохранность
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- cgb.fr (2)
- Künker (1)
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 21 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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