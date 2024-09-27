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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1776 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1776 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1776 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 133,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1776 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2800 EUR. Торги состоялись 21 октября 2013.

Сохранность
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  • cgb.fr (2)
  • Künker (1)
Франция Луидор 1776 A на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
1884 $
Цена в валюте аукциона 1670 EUR
Франция Луидор 1776 A на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
2475 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция Луидор 1776 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1776 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 21, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 21 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1776 A на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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