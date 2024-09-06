Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1776 года. По. Корова (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: По. Корова
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 13,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор По
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1776 года. По. Корова. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1320 проданному на аукционе NumisCorner за 5600 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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