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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1776 года. По. Корова (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: По. Корова

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 13,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор По
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1776 года. По. Корова. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1320 проданному на аукционе NumisCorner за 5600 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1776 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Для продажи Луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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