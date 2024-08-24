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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1776 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - Двойной луидор 1776 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1776 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 15,269

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 1500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • MDC Monaco (1)
Франция Двойной луидор 1776 L на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция Двойной луидор 1776 L на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1591 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция Двойной луидор 1776 L на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 24, 2019
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 24 июня 2019
Сохранность F
Цена
1708 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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