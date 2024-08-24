Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1776 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Байонна
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 15,269
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 1500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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