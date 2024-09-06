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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1776 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Двойной луидор 1776 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1776 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 9,662

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Auction World за 300000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
Франция Двойной луидор 1776 A на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
2665 $
Цена в валюте аукциона 300000 JPY
Франция Двойной луидор 1776 A на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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