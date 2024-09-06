Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1776 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 9,662
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Auction World за 300000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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