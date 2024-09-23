Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1776 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Байонна
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 11,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1776 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 2520 EUR. Торги состоялись 16 мая 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Maître Wattebled (1)
- Monnaies d'Antan (1)
Где продать?
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