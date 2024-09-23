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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1776 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - Луидор 1776 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1776 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1776 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 2520 EUR. Торги состоялись 16 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Maître Wattebled (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
Франция Луидор 1776 L на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2473 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция Луидор 1776 L на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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Все фирмы 421
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