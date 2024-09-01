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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1776 года Q. Перпиньян (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - Двойной луидор 1776 года Q Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1776 года Q Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Boule

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 14,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVI

Сохранность
  • Все фирмы
  • Boule (1)
Франция Двойной луидор 1776 Q на аукционе Boule - December 2, 2016
Продавец Boule
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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