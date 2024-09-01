Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1776 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: iNumis
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 49,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1776
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Muizon – Rieunier за 5200 EUR. Торги состоялись 21 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Muizon – Rieunier
Дата 20 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Muizon – Rieunier
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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