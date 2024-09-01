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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1776 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1776 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1776 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 49,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1776
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1776 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Muizon – Rieunier за 5200 EUR. Торги состоялись 21 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
  • Muizon – Rieunier (2)
  • Palombo (1)
Франция Двойной луидор 1776 W на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
3597 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Франция Двойной луидор 1776 W на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
5550 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Франция Двойной луидор 1776 W на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 W на аукционе Muizon – Rieunier - April 20, 2017
Продавец Muizon – Rieunier
Дата 20 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 W на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 W на аукционе Muizon – Rieunier - November 21, 2014
Продавец Muizon – Rieunier
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Двойной луидор 1776 W на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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