Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1786 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 217,279
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Numis.be - Eeckhout Joselito за 2700 EUR. Торги состоялись 18 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1281 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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