Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1786 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - Двойной луидор 1786 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1786 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 217,279

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Numis.be - Eeckhout Joselito за 2700 EUR. Торги состоялись 18 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • cgb.fr (1)
  • CNG (1)
  • Florange (2)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • iNumis (6)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Numis.be (1)
  • Schulman (1)
  • Stack's (3)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (2)
  • WAG (1)
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Florange - January 18, 2023
Продавец Florange
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1281 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе cgb.fr - June 16, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 16 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Florange - May 25, 2018
Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Numis.be - May 19, 2013
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Stack's - August 14, 2012
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Stack's - August 14, 2012
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1786 N на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1786 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск