Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1786 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 239,440
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1603 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 1170 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 16 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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