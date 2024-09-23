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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1786 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1786 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1786 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 239,440

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1603 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Attica Auctions (2)
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  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Nihon (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Teutoburger (1)
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 1170 USD
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Heritage - January 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Jean ELSEN - June 4, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Gorny & Mosch - May 29, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Auctiones - September 16, 2018
Продавец Auctiones
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Auctiones - March 18, 2018
Продавец Auctiones
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Stack's - January 16, 2018
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе HAYNAULT - September 16, 2017
Продавец HAYNAULT
Дата 16 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Chaponnière - October 23, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Stack's - August 10, 2016
Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 W на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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