Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 38,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе MDC Monaco за 1900 EUR. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Künker (1)
- MDC Monaco (1)
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