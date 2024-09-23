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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 38,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе MDC Monaco за 1900 EUR. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
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  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • MDC Monaco (1)
Франция Двойной луидор 1775 K на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
2034 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франция Двойной луидор 1775 K на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
1608 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Двойной луидор 1775 K на аукционе Heritage - September 19, 2003
Франция Двойной луидор 1775 K на аукционе Heritage - September 19, 2003
Продавец Heritage
Дата 19 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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