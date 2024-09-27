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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1775 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 A Париж
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 AA Мец
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 B Руан
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 D Лион
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 I Лимож
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 K Бордо
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 L Байонна
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 M Тулуза
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 Q Перпиньян
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 T Нант
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 W Лилль
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1775 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Луидор 1775 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1775 A Париж
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Луидор 1775 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1775 D Лион
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1775 H Ля-Рошель
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Луидор 1775 I Лимож
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1775 K Бордо
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1775 L Байонна
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Луидор 1775 M Тулуза
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Луидор 1775 N Монпелье
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1775 Q Перпиньян
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1775 W Лилль
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Луидор 1775 По. Корова
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 луидора 1775 A Париж
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 2
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