Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: iNumis
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,285
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.
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