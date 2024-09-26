Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,285

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • iNumis (1)
  • Palombo (1)
Франция Двойной луидор 1775 A на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
4121 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Франция Двойной луидор 1775 A на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1775 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск