Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 39,246
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Maison Palombo за 8800 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4074 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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