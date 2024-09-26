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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 39,246

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Maison Palombo за 8800 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auctiones (1)
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  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • MDC Monaco (2)
  • NumisCorner (1)
  • Palombo (1)
  • V. GADOURY (3)
Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4074 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе HAYNAULT - May 3, 2023
Продавец HAYNAULT
Дата 3 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 12, 2018
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе iNumis - October 14, 2014
Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Auctiones - October 20, 2013
Продавец Auctiones
Дата 20 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Heritage - August 16, 2010
Франция Двойной луидор 1775 I на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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