Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: iNumis
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 68,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Giquello & Associés за 15168 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Giquello & Associés (1)
- Heritage (2)
- iNumis (1)
- Künker (2)
- MDC Monaco (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
12926 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск