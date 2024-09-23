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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 68,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Giquello & Associés за 15168 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Giquello & Associés (1)
  • Heritage (2)
  • iNumis (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
12926 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе iNumis - June 3, 2014
Продавец iNumis
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе Heritage - January 12, 2004
Франция Двойной луидор 1775 W на аукционе Heritage - January 12, 2004
Продавец Heritage
Дата 12 января 2004
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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