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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1775 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1775 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1775 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 221,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (1)
  • Künker (1)
  • UBS (1)
Франция Луидор 1775 A на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1688 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция Луидор 1775 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 28, 2015
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
Франция Луидор 1775 A на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность F
Цена
668 $
Цена в валюте аукциона 620 CHF
Франция Луидор 1775 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1775 A на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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