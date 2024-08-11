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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 18,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3500 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1775 L на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3662 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Франция Двойной луидор 1775 L на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франция Двойной луидор 1775 L на аукционе Heritage - January 8, 2018
Франция Двойной луидор 1775 L на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1775 L на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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