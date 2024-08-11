Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Байонна
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 18,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3500 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3662 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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