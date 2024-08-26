Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1775 года. По. Корова (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: По. Корова

Аверс монеты - Луидор 1775 года По Корова - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1775 года По Корова - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Palombo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 15,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор По
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года. По. Корова. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Maison Palombo за 7500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Chaponnière (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Palombo (1)
Франция Луидор 1775 на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
4715 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Франция Луидор 1775 на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
2046 $
Цена в валюте аукциона 1900 CHF
Франция Луидор 1775 на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1775 на аукционе Morton & Eden - July 3, 2012
Продавец Morton & Eden
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1775 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск