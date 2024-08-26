Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1775 года. По. Корова (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: По. Корова
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 15,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор По
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года. По. Корова. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Maison Palombo за 7500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
4715 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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