Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,378
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 7534 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
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