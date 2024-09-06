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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года BB Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года BB Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,378

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 7534 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
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Франция Двойной луидор 1775 BB на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
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