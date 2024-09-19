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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1775 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Луидор 1775 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1775 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,491

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1089 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 3200 EUR. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1775 M на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3447 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Франция Луидор 1775 M на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3730 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Франция Луидор 1775 M на аукционе ALDE & OGN / Guillard - March 9, 2018
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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