Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1775 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Тулуза
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,491
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1089 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 3200 EUR. Торги состоялись 9 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MDC Monaco (2)
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3447 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3730 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Где продать?
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