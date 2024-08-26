Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 64,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Maison Palombo за 5000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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