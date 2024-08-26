Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 64,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Maison Palombo за 5000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • iNumis (1)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (1)
  • UBS (1)
  • VINCHON (1)
Франция Двойной луидор 1775 D на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
Цена
3698 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Франция Двойной луидор 1775 D на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность VF
Цена
2755 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Франция Двойной луидор 1775 D на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2013
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция Двойной луидор 1775 D на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1775 D на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1775 D на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1775 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск