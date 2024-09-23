Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Maître Wattebled за 4300 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
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- Maître Wattebled (1)
Где продать?
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