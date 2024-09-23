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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Maître Wattebled за 4300 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Florange (1)
  • Maître Wattebled (1)
Франция Двойной луидор 1775 T на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
4834 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Франция Двойной луидор 1775 T на аукционе Florange - May 25, 2018
Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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