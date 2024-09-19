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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1775 года &. Экс-ан-Прованс (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Экс-ан-Прованс

Аверс монеты - Луидор 1775 года & Экс-ан-Прованс - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1775 года & Экс-ан-Прованс - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 37,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Экс-ан-Прованс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком &. Экс-ан-Прованс. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Numis.be - Eeckhout Joselito за 1900 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2012.

Сохранность
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Франция Луидор 1775 & на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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