Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1775 года &. Экс-ан-Прованс (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Экс-ан-Прованс
Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 37,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Экс-ан-Прованс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком &. Экс-ан-Прованс. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Numis.be - Eeckhout Joselito за 1900 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2012.
Сохранность
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- Numis.be (1)
Где продать?
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