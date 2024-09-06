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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

1/2 луидора 1775 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 1/2 луидора 1775 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - 1/2 луидора 1775 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр
  • Тираж UNC 585

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал 1/2 луидора
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1/2 луидора 1775 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе MDC Monaco за 11000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 1/2 луидора 1775 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
12207 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Франция 1/2 луидора 1775 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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