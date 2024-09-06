Франция Период: 1775-1940 1775-1940
1/2 луидора 1775 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,08 гр
- Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр
- Тираж UNC 585
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал 1/2 луидора
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1/2 луидора 1775 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе MDC Monaco за 11000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Maître Wattebled (1)
- MDC Monaco (1)
Где продать?
Для продажи 1/2 луидора 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск