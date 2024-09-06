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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,853

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
Франция Двойной луидор 1775 B на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2676 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Франция Двойной луидор 1775 B на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2754 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Франция Двойной луидор 1775 B на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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