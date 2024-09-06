Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1775 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,853
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2023.
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