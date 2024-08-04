Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1775 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: ICE Auction Galleries
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 91,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе iNumis за 3300 EUR. Торги состоялись 3 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- VINCHON (2)
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
2932 $
Цена в валюте аукциона 2781 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец ICE
Дата 18 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи Луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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