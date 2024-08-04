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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1775 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Луидор 1775 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1775 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: ICE Auction Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 91,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе iNumis за 3300 EUR. Торги состоялись 3 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • New York Sale (1)
  • Palombo (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (3)
  • V. GADOURY (2)
  • VINCHON (2)
Франция Луидор 1775 W на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2374 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция Луидор 1775 W на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1775 W на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
2932 $
Цена в валюте аукциона 2781 EUR
Франция Луидор 1775 W на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе Heritage - January 22, 2021
Франция Луидор 1775 W на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе Stack's - October 21, 2020
Франция Луидор 1775 W на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе VINCHON - October 20, 2020
Продавец VINCHON
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1775 W на аукционе VINCHON - June 5, 2019
Продавец VINCHON
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1775 W на аукционе iNumis - June 2, 2015
Продавец iNumis
Дата 2 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе iNumis - June 3, 2014
Продавец iNumis
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
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Франция Луидор 1775 W на аукционе Creusy Numismatique - March 6, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Франция Луидор 1775 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
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Франция Луидор 1775 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе ICE - February 18, 2011
Продавец ICE
Дата 18 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе Stack's - January 9, 2011
Франция Луидор 1775 W на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1775 W на аукционе Heritage - June 1, 2007
Франция Луидор 1775 W на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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