Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,328

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1775 M на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1775 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск