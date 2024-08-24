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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1775 года &. Экс-ан-Прованс (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Экс-ан-Прованс

Аверс монеты - Двойной луидор 1775 года & Экс-ан-Прованс - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1775 года & Экс-ан-Прованс - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 67,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Экс-ан-Прованс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1775 года со знаком &. Экс-ан-Прованс. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 1500 EUR. Торги состоялись 26 октября 2015.

Сохранность
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  • Monnaies d'Antan (1)
Франция Двойной луидор 1775 & на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 28, 2015
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция Двойной луидор 1775 & на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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