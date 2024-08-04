Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1775 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,315
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Giquello & Associés за 18960 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Giquello & Associés (1)
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- MDC Monaco (2)
- Monnaies d'Antan (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
17756 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
19988 $
Цена в валюте аукциона 18960 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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