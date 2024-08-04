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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1775 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Луидор 1775 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1775 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Giquello & Associés

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,315

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Giquello & Associés за 18960 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Луидор 1775 H на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
17756 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Франция Луидор 1775 H на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
19988 $
Цена в валюте аукциона 18960 EUR
Франция Луидор 1775 H на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1775 H на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1775 H на аукционе Heritage - August 11, 2016
Франция Луидор 1775 H на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1775 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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