Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1775 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Байонна
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 24,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1775
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 2469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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