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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1775 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - Луидор 1775 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1775 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 24,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1775
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1775 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 2469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
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  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Франция Луидор 1775 L на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
4547 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Франция Луидор 1775 L на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
3194 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Франция Луидор 1775 L на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Франция Луидор 1775 L на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Луидор 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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