Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1781 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,100
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1781
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1781 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе The New York Sale за 4800 USD. Торги состоялись 11 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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