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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1781 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1781 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1781 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,100

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1781
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1781 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе The New York Sale за 4800 USD. Торги состоялись 11 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1781 W на аукционе New York Sale - January 11, 2023
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
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