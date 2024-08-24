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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1781 года

Золотые монеты

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Двойной луидор 1781 По
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Двойной луидор 1781 AA Мец
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Двойной луидор 1781 B Руан
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0 0
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Двойной луидор 1781 I Лимож
Средняя цена
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0 0
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Двойной луидор 1781 K Бордо
Средняя цена
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Двойной луидор 1781 M Тулуза
Средняя цена
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0 0
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Двойной луидор 1781 T Нант
Средняя цена
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0 0
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Двойной луидор 1781 W Лилль
Средняя цена 4800 $
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Аверс
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Луидор 1781 & Экс-ан-Прованс
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Аверс
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Луидор 1781 A Париж
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Луидор 1781 BB Страсбург
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Луидор 1781 H Ля-Рошель
Средняя цена 13000 $
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Луидор 1781 N Монпелье
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