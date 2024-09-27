Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1781 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,116
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1781
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1781 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 12886 проданному на аукционе Heritage Auctions за 661 USD. Торги состоялись 22 сентября 2005.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
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