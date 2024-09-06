Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1781 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,325
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1781
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1781 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Muizon – Rieunier за 10500 EUR. Торги состоялись 21 ноября 2014.
Сохранность
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- Muizon – Rieunier (1)
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