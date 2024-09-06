Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1781 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,333
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1781
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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