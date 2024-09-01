Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1778 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1778
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе Maître Wattebled за 4400 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Beaussant Lefèvre (1)
- Florange (1)
- iNumis (2)
- Künker (1)
- Maître Wattebled (1)
- NumisCorner (1)
- Numisma - Portugal (1)
- Spink (1)
- UBS (1)
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
3760 $
Цена в валюте аукциона 3450 EUR
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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