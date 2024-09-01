Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1778 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1778 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1778 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 42,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1778
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе Maître Wattebled за 4400 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Florange (1)
  • iNumis (2)
  • Künker (1)
  • Maître Wattebled (1)
  • NumisCorner (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
3216 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
3760 $
Цена в валюте аукциона 3450 EUR
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе Florange - May 25, 2018
Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе Numisma - Portugal - December 11, 2013
Продавец Numisma - Portugal
Дата 11 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе Spink - June 25, 2008
Продавец Spink
Дата 25 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1778 W на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1778 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск