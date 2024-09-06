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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1778 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 По
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 AA Мец
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 B Руан
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 D Лион
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 H Ля-Рошель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 I Лимож
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 K Бордо
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 M Тулуза
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 Q Перпиньян
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 T Нант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 W Лилль
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1778 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1778 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1778 A Париж
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Луидор 1778 H Ля-Рошель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1778 N Монпелье
Средняя цена
Продажи
0 0
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