Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1778 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 48,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1778
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1778 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1600 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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