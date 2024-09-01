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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1778 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1778 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1778 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 48,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1778
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1778 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1600 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • cgb.fr (1)
  • Sedwick (1)
Франция Луидор 1778 A на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1778 A на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD

Где продать?

Для продажи Луидор 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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