Daniel Frank Sedwick, LLC
Описание фирмы
- Название Daniel Frank Sedwick, LLC
- Страна США
- Год основания 2007
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://www.sedwickcoins.com/
Офис в Уинтер Парк
- Страна США
- Город Уинтер Парк
- Адрес P.O. BOX 1964| Winter Park
- Телефон +14079753325
- Email office@sedwickcoins.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
7 мая 2025 9 мая 2025 Treasure Auction 37 2176 Торги открыты
7 ноября 2024 8 ноября 2024 Treasure Auction 36 2092 4,185,459 $
7 мая 2024 9 мая 2024 Treasure Auction 35 1962 4,081,835 $
2 ноября 2023 3 ноября 2023 Auction 34 2111 3,937,905 $
3 мая 2023 4 мая 2023 Auction 33 1677 3,249,475 $
3 ноября 2022 Auction 32 1621 3,560,988 $
1 июля 2022 Paper Money Auction 1 270 94,973 $
4 мая 2022 6 мая 2022 Auction 31 1883 3,420,668 $
4 ноября 2021 8 ноября 2021 Auction 30 2023 3,554,721 $
7 мая 2021 10 мая 2021 Auction 29 1937 3,401,745 $
17 ноября 2020 19 ноября 2020 Auction 28 1922 2,834,197 $
27 мая 2020 29 мая 2020 Auction 27 1902 2,028,421 $
4 ноября 2019 Auction 26 | Session 6 195 21,276 $
2 ноября 2019 Auction 26 | Session 5 128 134,921 $
2 ноября 2019 Auction 26 | Session 4 198 116,524 $
1 ноября 2019 Auction 26 | Session 3 538 437,352 $
1 ноября 2019 Auction 26 | Session 2 278 219,542 $
1 ноября 2019 Auction 26 | Session 1 312 1,040,596 $
2 мая 2019 3 мая 2019 Auction 25 2078 1,765,103 $
2 ноября 2018 3 ноября 2018 Auction 24 2329 2,690,934 $