Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1778 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 19,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1778
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе MDC Monaco за 4400 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Beaussant Lefèvre (1)
- Hess Divo (2)
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- MDC Monaco (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
3012 $
Цена в валюте аукциона 2875 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5328 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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