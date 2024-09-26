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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1778 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Двойной луидор 1778 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1778 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 19,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1778
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе MDC Monaco за 4400 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Hess Divo (2)
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  • MDC Monaco (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1778 D на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
3012 $
Цена в валюте аукциона 2875 EUR
Франция Двойной луидор 1778 D на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5328 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Франция Двойной луидор 1778 D на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 D на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 D на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 D на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 D на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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