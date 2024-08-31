Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1778 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,850
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1778
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 11270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1553 USD. Торги состоялись 29 мая 2003.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
Где продать?
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