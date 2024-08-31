Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1778 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1778 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1778 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,850

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1778
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 11270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1553 USD. Торги состоялись 29 мая 2003.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
Франция Двойной луидор 1778 K на аукционе Heritage - May 30, 2003
Франция Двойной луидор 1778 K на аукционе Heritage - May 30, 2003
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2003
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1778 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск