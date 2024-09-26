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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1778 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Двойной луидор 1778 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1778 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,273

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1778
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе MDC Monaco за 8500 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1778 M на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
9433 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Франция Двойной луидор 1778 M на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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